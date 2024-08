- O FC Augsburg está a recrutar o meio-campista Claude-Maurice para a sua equipa.

FC Augsburg continua a fazer manchetes no mercado de transferências com a aquisição do meio-campista ofensivo Alexis Claude-Maurice. O clube da Bundesliga revelou que o francês de 26 anos assinou um contrato até 30 de junho de 2027. Seu contrato anterior com o OGC Nice estava prestes a expirar.

Claude-Maurice tem um sólido histórico de 102 partidas na primeira divisão francesa, marcando 10 gols e fornecendo 11 assistências. Ele é um jogador valioso no meio-campo ofensivo, capaz de substituir Arne Engels, que recentemente se juntou ao Celtic Glasgow.

"Estou no auge da minha carreira futebolística e estou ansioso para contribuir para a equipe com boas performances, idealmente marcando e fazendo assistências, garantindo assim uma campanha vitoriosa", declarou o ex-internacional francês youth Claude-Maurice.

"Alexis traz uma riqueza de experiência da primeira divisão francesa e de suas seleções youth. Ele é versátil no ataque. Com sua técnica, agilidade e inventividade, espera-se que ele dê um grande impulso ao nosso jogo ofensivo, especialmente na fase final", elaborou o diretor esportivo Marinko Jurendic.

Nos estágios finais da janela de transferências, Augsburg já havia assegurado os serviços do meio-campista Frank Onyeka (26, FC Brentford) e do defensor Chrislain Matsima (22, AS Monaco).

A nova contratação, Claude-Maurice, sem dúvida fortalecerá o processo de scout da Comissão, considerando sua experiência na primeira divisão francesa. Além disso, Marinko Jurendic destacou que a versatilidade e habilidades técnicas de Alexander são ativos cruciais para aprimorar o jogo ofensivo da equipe.

