Evento Comemorando Expressão Musical e Valores Democráticos - O "Fanta Four" e Olli Schulz mudam para a direita na configuração de Jamel.

Iniciando o festival de música "Jamel rocha o Förster" com o Fantástico Quatro, o evento teve início na pequena vila de Mecklenburg de Jamel. "Obrigado à família Lohmeyer por espalhar amor em tempos desafiadores", elogiou o rapper Michi Beck para uma reação ensurdecedora da plateia.

Esta edição do festival, liderada por Birgit e Horst Lohmeyer desde 2007, tem um papel significativo nas eleições na Saxônia e na Turíngia. A vila de Jamel, com menos de 40 moradores, tem sido um reduto de grupos de extrema direita desde os anos 90. De acordo com o site do festival, foi estrategicamente estabelecida como uma "vila nacional-socialista modelo" por neonazistas.

Fantástico Quatro: Enfatizando Liberdades Individuais

O Fantástico Quatro expressou seus sentimentos em um comunicado, afirmando: "É comovente ver uma região inteira da Alemanha tomando forma com base em ideologias de extrema direita. Este desempenho em Jamel tem grande significado político. Trata-se de preservar as liberdades individuais fundamentais que parecem estar em perigo. Você pode ver isso claramente em Jamel."

Músicos veteranos como Herbert Grönemeyer e Die Toten Hosen, que defenderam a diversidade e a tolerância em eventos anteriores, já se apresentaram nos palcos de festivais anteriores. Este ano, o pequeno evento alternativo esgotou-se em 30 minutos, com uma linha diversificada e eclética.

Olli Schulz por uma Existência Sem Ódio

Antes do show do Fantástico Quatro, o grupo de pop de Chemnitz Tränen e o cantor compositor de Hamburgo Olli Schulz se apresentaram, deixando os 3.500 presentes encantados. Schulz, aos 50 anos, chamou a atenção das gerações mais jovens, "Espero que as crianças dos presentes hoje também estejam ouvindo, porque a vida não precisa ser preenchida com ódio."

Os organizadores do festival pretendem enviar uma mensagem contra a xenofobia novamente. "Olhando para aquelas milhares de faces sorridentes na multidão, atuações musicais de tirar o fôlego em ambos os palcos e nem mesmo a chuva da manhã conseguiu abater os espíritos, este festival não pode ficar melhor", exclamou Birgit Lohmeyer. O evento de dois dias foi oficialmente aberto pelo Ministro do Interior Christian Pegel.

Apesar da localização desafiadora do festival em uma vila conhecida por sua história de extrema direita, o festival de música apresentou atos diversificados que defendem as liberdades individuais e promovem a harmonia, como o poderoso desempenho do Fantástico Quatro. A linha eclética, incluindo a mensagem de Olli Schulz sobre uma existência sem ódio, atraiu uma grande multidão, demonstrando o poder unificador da música.

