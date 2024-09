O EX90 da Volvo mostrado no seu histórico de redução de ruído quase não atinge níveis de silêncio.

Após cerca de dois anos de seu lançamento inicial, a Volvo está prestes a entregar seu SUV elétrico gigante, o EX90. Este exuberante monstro se destaca por seu conforto refinado e operação surpreendentemente silenciosa. A ntv.de teve a oportunidade de testar essa obra-prima.

É um pouco estranho que a Volvo tenha escolhido os Estados Unidos para o lançamento de seu novo modelo, especialmente no estado favorito da Califórnia, conhecido por sua paixão por veículos elétricos. Mas uma marca sueca no mercado americano? Bem, os americanos adoram a Volvo, e o mercado é vasto e repleto de clientes abastados – perfeito para o EX90. Além disso, o SUV, construído na plataforma SPA-II, será produzido na fábrica de Charleston, na Carolina do Sul. A localização estratégica faz todo o sentido.

Na nossa região, o EX90 também deve receber uma boa recepção, considerando seu design atraente – opiniões pessoais à parte. O design frontal lembra o EX30, com uma barra concava atraente integrada na grade do radiador. Espere, não é mais uma barra – provavelmente porque o EX90 não possui uma grade de radiador tradicional. Com 5,04 metros de comprimento, esse SUV de luxo só estará disponível com um conjunto de propulsão elétrico, o que requer um sistema de resfriamento diferente do de um motor a combustão.

No entanto, aqueles que estão alarmados com essa decisão e querem criticar a Volvo por isso devem primeiro reconhecer que os suecos vêm comunicando consistentemente sua estratégia de eletrificação. Em segundo lugar, há uma garantia: o ex-CEO da Volvo, Samuelsson, confirmou há algum tempo que o XC90 semelhante ao segmento continuará disponível. Aqueles que acompanham de perto os meios de comunicação já podem ter ouvido alguns meses atrás que o grande SUV passará por uma reformulação completa (mais detalhes sobre isso em ntv.de em alguns dias).

Equipado com uma bateria de tamanho gigante

Mas voltando ao EX90. Depois de uma longa espera, ele finalmente está pronto para os primeiros testes de condução. Ao entrar, fica difícil saber onde focar primeiro – os elegantes painéis de madeira, os assentos confortáveis feitos de material reciclado, a pequena bandeira sueca como uma joia escondida ou a pequena tela na frente do rosto do motorista. No entanto, meus olhos foram atraídos para a tela, que exibia a velocidade e o alcance.

Eu estava especialmente interessado em ver até onde se podia viajar com a bateria de 111 kWh que o EX90 carrega. Isso é bastante considerável, mesmo para grandes SUVs. No entanto, um SUV continua sendo um SUV e ainda envolve certas limitações – 310 milhas, ou aproximadamente 480 quilômetros de alcance a 95% de carga e cerca de 25 graus Celsius, não é exactly impressionante. Não é para dizer que outras marcas e modelos são superiores, mas os potenciais clientes devem entender que um veículo elétrico não é como um diesel.

De qualquer forma, vamos para a estrada. O 2.8-toneladas com suspensão pneumática (sim, você leu certo – o peso bruto pode chegar a 2780 quilos) lida admiravelmente com as preocupações de alcance. A Volvo trouxe apenas a variante de desempenho de 517 cavalos, que tem dois motores, não o modelo básico de motor único com 279 cavalos. Com 910 Newton metros de torque, é uma máquina bastante formidável. O sueco começa suavemente, graças à calibração cuidadosa do pedal do acelerador pelos engenheiros. Mas não é o desempenho que chama a atenção, mas o conforto.

SUV quase silencioso

Em primeiro lugar, o EX90 parece surpreendentemente quieto – mesmo a uma velocidade de 120 km/h na rodovia, o barulho do vento é pouco audível. A dirigibilidade também é bastante suave. Além disso, apesar de seu peso alto, os engenheiros deram a esse veículo de tração nas quatro rodas uma certa leveza.

É uma perspectiva atraente para uma viagem longa futura. No entanto, é necessário programar paradas para recarregar a bateria a cada meia hora. Os suecos afirmam que 30 minutos são suficientes para recarregar de 10% a 80% em uma potência pico de 250 kW. Para um carro de ponta nessa faixa de preço, pode ser um pouco lento.

Em troca disso, o EX90 está repleto de assistentes inovadores, anteriormente pouco usados nos EUA. Pelo menos, o EX90 vem equipado com Lidar (reconhece objetos a até 250 metros de distância) junto com oito câmeras e cinco sensores de radar. Isso é pelo menos um número respeitável de sensores, e não força excessivamente o volante.

E embora não tenha havido tempo suficiente para explorar completamente o novo sistema de infoentretenimento (que agora suporta atualizações por ar)

Para encerrar, o EX90 é uma aventura bastante emocionante, vamos ver se o público concorda. Se acelerar para 100 km/h em 4.9 segundos é essencial é uma questão em discussão. O modelo básico deve ser suficiente, e todas as versões atingem o limite de 180 km/h de qualquer maneira. No entanto, o modelo básico custa 83.700 euros (aceleração para 100 km/h em 5.9 segundos). Agora você pode brincar com o configurador. Esperamos que a Volvo lance o EX90 em breve.

