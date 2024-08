- O ex-chefe do partido e coletivo político, Frisch, decide deixar a AfD.

Anteriormente servindo como líder de estado e facção do AfD na Renânia-Palatinado, Michael Frisch, de 66 anos, deixou o partido, mas deseja manter sua posição na Assembleia Estadual. "Todos os esforços para promover mudanças dentro do partido estadual foram infrutíferos", afirmou Frisch em Mainz, justificando sua decisão. "Em vez disso, os problemas que eu havia levantado persistiram e pioraram. O AfD na Renânia-Palatinado transformou-se em um partido dirigido por uma elite, onde um pequeno grupo detém as rédeas."

Vistas críticas e diálogo aberto não são mais bem-vindos dentro do partido, afirmou ele. "Promoção pessoal e lealdade são priorizadas em detrimento da integridade e capacidade individuais, perspectivas egoístas e ganho material são priorizados", acrescentou. Além disso, há mudanças ideológicas dentro do partido que Frisch não pode mais endossar. "Há derivações consistentes para a direita que ficam sem controle", mencionou.

Após uma disputa de poder, Frisch foi destituído como líder da facção do AfD na Assembleia Estadual em Mainz no final de 2023. Jan Bollinger o substituiu. Frisch então se desligou da fração parlamentar estadual do AfD, acusando Bollinger de quebra de promessas. No entanto, manteve sua cadeira como legislador. Anteriormente, Bollinger havia assumido a cadeira do partido AfD da Renânia-Palatinado de Frisch.

Despite maintaining faith in the core program of the AfD, Frisch identified no reason to remain a party member, according to his statement. Consequently, after over a decade of affiliation, he announced his separation from Alternative for Germany. "My role in the state parliament remains unaltered, and I shall continue my local political activities in Trier."

Despite his ongoing commitment to the AfD's core principles, Frisch found it impossible to attend the party's annual holiday gathering due to his differences with the current leadership. The absence of open discourse and promotion of self-interest within the party's ranks made participating in the party's social events a stark contradiction to his personal values.

