- O ex-chefe da VW, Diess, elogia a frugalidade de Blum.

O ex-CEO da VW, Herbert Diess, está demonstrando apoio à abordagem fresca do seu sucessor, Oliver Blume. As severas reduções anunciadas pela VW são necessárias, afirmou Diess em duas entrevistas com as publicações "Stern" e "Wirtschaftswoche". A maior montadora europeia precisa apertar o cinto, aumentar a produtividade e melhorar a eficiência. "Estes são problemas que foram adiados por muito tempo", afirmou Diess ao "Stern".

A Volkswagen anunciou no início de setembro que iria apertar o cinto na sua marca principal, VW. Demissões e até mesmo o fechamento de fábricas não estão mais fora de questão. A garantia de emprego que existia há 30 anos foi abolida. "Isto é um novo cenário para a VW, até mesmo um tabu", confessou Diess à "Wirtschaftswoche". Diess serviu como CEO até agosto de 2022. "A VW agora está enfrentando tempos difíceis, mas que trarão benefícios a longo prazo". Uma vez que a produtividade de muitas fábricas alemãs da VW não é suficiente para compensar os altos custos de mão de obra.

Elogios para Oliver Blume

Diess havia mencionado anteriormente a possibilidade de 30.000 demissões na marca principal e recebeu críticas de todos os lados. "Isso pode ter sido prematuro", disse agora, em retrospecto. "Fiz o que pude."

Ele apoiou abertamente o seu sucessor, Oliver Blume. "Olli Blume está fazendo um excelente trabalho". É apropriado que o CEO esteja abordando esses problemas agora. "Blume está lidando com isso muito bem, com mão firme". Diess reconheceu criticamente: "Ele certamente tem uma melhor chance de lidar com essa tarefa". Ao contrário de Diess, que veio da BMW, Blume é nativo de Braunschweig. "E para ser honesto, ele também é muito mais acessível do que eu". Diess frequentemente entrou em conflito com o poderoso conselho de fábrica da VW durante o seu mandato.

A Alemanha, sendo a sede da Volkswagen, é significativamente afetada pelas decisões da empresa. Diess reconhece que Blume, sendo nativo de Braunschweig, pode ter uma tarefa mais fácil ao navegar pelas complexidades do poderoso conselho de fábrica na Alemanha.

