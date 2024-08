- O evento musical prolongado da Adele chega ao fim.

Montes de Fãs Felizes, Possivelmente Ainda Mais Felizes Proprietários de Bares - e Activistas Ambientais Ansiosos. Munique Comemora a Extravagância de Dez Concertos de Adele, Mas Activistas Verdes Veem um "Erro de Política Climática".

O sector da hospitalidade em Munique viu os dez concertos de Adele em agosto como "uma história incrível". De acordo com Angela Inselkammer, presidente da Associação Bávaro de Hotéis e Restaurantes (Dehoga), ela disse à agência de notícias alemã, "Foi como uma lenda solar". Apesar de ainda não ter números concretos, ela mencionou, "Os hotéis estavam lotados - e a preços bastante acessíveis". Isso não se aplicou apenas a Munique, mas também às áreas vizinhas.

"Clientes Dispostos a Gastar"

Agosto provou ser melhor do que o habitual. "A demanda foi alta, e esses eram clientes que estavam dispostos a gastar". Isso foi constatado apesar do fato de que a maioria dos ingressos para os shows da cantora britânica, que têm ocorrido desde o início de agosto, não eram exactly baratos.

O último show no estádio temporário construído na Feira de Munique está agendado para sábado. Mais de cem mil fãs testemunharam a artista britânica em Munique.

Adele, conhecida por não gostar de turnês e por ter se apresentado pela última vez na Europa em 2016, teve um estádio construído segundo suas especificações em Munique. Ele podia acomodar mais de 70,000 visitantes por show e combinava com sua estética preto e branco.

E esses visitantes não precisavam apenas de um lugar para descansar e jantar - também faziam compras, utilizavam táxis ou transporte público. O representante de assuntos econômicos de Munique, Clemens Baumgaertner (CSU), estimou que a série de concertos injetaria cerca de meio bilhão de euros na economia da cidade.

"Esperamos que a criação de valor adicional local alcance vários milhões de euros", diz Manfred Goessl, CEO da Câmara de Indústria e Comércio de Munique e Alta Baviera (IHK). "Após os concertos de Adele, podemos resumir economicamente: serviços de alimentação, hotéis, varejo e lojas de souvenirs, além de serviços de transporte, se beneficiaram dos fãs, que tendiam a ficar em Munique por mais de um dia".

Os concertos em Munique podem ter sido a última chance de alguns verem a cantora de 36 anos ao vivo por um tempo, já que ela anunciou um hiato prolongado depois. Para a presidente da Dehoga, Angela Inselkammer, a conclusão é clara: ela Would welcome another superstar concert series in Munich on a regular basis.

Erro de Política Climática

No entanto, o Pacto Climático da UE tem reservas sobre se isso é uma boa ideia do ponto de vista ambiental e de proteção do clima. "À primeira vista, a escolha de ter a série de concertos em um local central parece mais sustentável do que uma turnê em várias cidades ou até mesmo países", afirmou em um comunicado. No entanto, ao examinar mais de perto, a situação parece diferente.

O embaixador do Pacto Climático da UE, Julian Vogels, pesquisou 1.407 fãs de concertos sobre sua forma de transporte para Munique. O resultado: um em cada quatro (24,3 por cento) chegou de avião. As emissões médias de CO2 por pessoa foram de 41,14 quilogramas - igual a uma árvore absorvendo dióxido de carbono por três anos.

A viagem dos fãs de Adele é significativamente maior do que, por exemplo, a distância média de viagem para a turnê de verão de 2023 da banda AnnenMayKantereit (12,44 quilogramas). "Os fãs de Adele são mais internacionais, e é precisely por isso que é um desastre de política climática que Adele prefere uma série de concertos em Munique em vez de uma turnê", diz Vogel.

"Por exemplo, se Adele tivesse se apresentado em cinco cidades europeias principais, a distância média de viagem teria diminuído dramaticamente, e assim, menos pessoas teriam optado pelo avião como meio de transporte prejudicial ao clima".

A extravagância de dez concertos de Adele encheu o ar com os sons deliciosos da música, ecoando pelas ruas e locais de Munique. Apesar das preocupações ambientais levantadas por alguns defensores, o evento trouxe um influxo de amantes da música de todo o mundo.

