- O estudante de ensino médio de melhor desempenho é de Wolfenbüttel, na região da Baixa Saxônia.

Hanover (dpa/ lni) - A ministra da Educação, Julia Willie Hamburg, do Partido Verde, celebrou as melhores alunas do Ensino Médio de Baixa Saxônia no parlamento estadual. "Vocês alcançaram resultados impressionantes. Só posso imaginar o quanto de autocontrole foi necessário nestes últimos anos", declarou a política verde às alunas no parlamento estadual. As quatro melhores foram convidadas, sendo três presentes no evento.

Rieka Pfitzner, aluna do Gymnasium im Schloss em Wolfenbüttel, obteve a maior nota do Abitur, com 895 pontos de um total de 900, resultando em uma média de 1.0, segundo o Ministério da Educação. Agora fazendo um ano voluntário de meio ambiente, ela está considerando cursar pedagogia. "Gostaria de explorar diferentes caminhos primeiro", disse a ex-aluna.

Mais de 1.800 estudantes não passaram no Abitur

Juntando-se a Pfitzner no grupo de elite com notas de 894 estão Clara Sophie Brosig do Gymnasium Adolfinum em Bückeburg (distrito de Schaumburg), Nora Borowski do Gymnasium em Bleckede (distrito de Lüneburg) e Janneke Lobeck do Neue Gymnasium em Wilhelmshaven. Duas delas começarão a estudar medicina em outubro. Além dos certificados de conquista, as jovens receberam vouchers educacionais: €500 para a primeira colocada e €250 para cada uma das outras.

Um total de 28.795 estudantes em Baixa Saxônia passaram no Abitur neste ano. Um em cada 50 estudantes recebeu uma nota final de 1.0.

A média geral das notas foi de 2.45, ligeiramente inferior ao ano anterior (2.43). Foi melhor do que o ano pré-pandêmico de 2019, com 2.59. Seis por cento de todos os examinados (1.841) não foram bem-sucedidos no Abitur.

