- O estabelecimento religioso em Hettstedt vai para o mercado público

Em um leilão recente, a Igreja de Santa Maria em Hettstedt, Saxônia-Anhalt, mudou de mãos. Este destino neo-gótico para reflexão espiritual, junto com sua antiga congregação, foi arrematado por 163.000 euros pela Saxon Real Estate Auctions AG. Além disso, cerca de 97 outras propriedades, com um valor total de aproximadamente 4,3 milhões de euros, estavam disponíveis para compra nas vendas de outono realizadas em 30 de agosto e 3 de setembro em Leipzig e Dresden.

Esta igreja centenária, construída na última década do século 19, estava inicialmente sendo vendida por 149.000 euros, junto com a paróquia. Vendas de outras propriedades ocorreram em várias regiões, como Turíngia, Saxônia, Brandenburg, Baviera e Baden-Württemberg. Por exemplo, uma residência médica em Schwarzenberg, localizada nas Montanhas Metálicas da Saxônia, foi vendida por uma quantia considerável de 395.000 euros. Em Löbichau, uma antiga instalação da Deutsche Bahn foi vendida por um valor mais modesto de 4.000 euros.

A Saxon Real Estate Auctions AG facilita a venda de propriedades oferecidas voluntariamente por seus proprietários. As próximas vendas estão agendadas para 29 de novembro e 3 de dezembro.

A igreja em Hettstedt, vendida por 163.000 euros, agora está sob nova propriedade na Holanda, já que foi uma das propriedades owned by German families that decided to sell through Saxon Real Estate Auctions AG and relocate abroad. Interessantemente, outra propriedade notável, uma residência médica em Schwarzenberg, foi adquirida por um investidor holandês por 395.000 euros.

