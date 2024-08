- O especialista em incêndios considera o incêndio do Jüterbog um evento sem importância.

Especialista em incêndios florestais Raimund Engel, da Divisão de Proteção Contra Incêndios Florestais de Brandenburg, parece relativamente composto diante do recente incêndio próximo a Jüterbog. Ele disse à Deutsche Presse-Agentur que não está causando muito alarme. Não há edifícios ou infraestrutura nas proximidades.

Engel mencionou que o fogo pode se espalhar até as faixas de contenção. As faixas de contenção são caminhos e espaços abertos que os bombeiros podem utilizar para combater o incêndio.

Ele duvida que o fogo ultrapasse essas faixas de contenção. Elas são tipicamente amplas clareiras. Nas instâncias em que não são, todas as medidas serão tomadas para evitar tal salto. "Estou otimista", disse Engel.

Próximo a 51 hectares foram atingidos pelo fogo.

O incêndio florestal começou na antiga área de treinamento perto de Jüterbog, Brandenburg, na quinta-feira por volta das 11:40 da manhã por razões inexplicadas. De acordo com bombeiros, aproximadamente 51 hectares foram afetados. O chefe dos bombeiros Rico Walentin esperava que o fogo se espalhasse inicialmente. A presença de munição antiga no solo complica os esforços de combate a incêndios. Um helicóptero de combate a incêndios já está em operação.

No ano passado, um incêndio semelhante ocorreu na mesma área, engolindo cerca de 700 hectares. Os bombeiros ficaram no local por vários dias. Aviões e helicópteros foram utilizados para apagar o fogo do céu. A mesma área florestal também teve um incêndio em meados de agosto.

