- O especialista da Volkswagen considera isto um sinal de alarme crucial.

O recente comunicado da Volkswagen sobre potenciais fechamentos de fábricas é visto por um analista do setor automotivo como um alerta crucial para o gigante alemão da indústria automobilística. Dadas as atuais dificuldades, a Volkswagen precisa agir rapidamente para continuar relevante, afirmou Stefan Bratzel, do Instituto de Gestão Automotiva (IAM) em Bergisch Gladbach, à agência de notícias alemã. "E vamos ser honestos, isso não é fácil de engolir."

O maior fabricante de automóveis da Europa revelou na segunda-feira que, como parte de sua estratégia de corte de custos na divisão principal da VW, os fechamentos de fábricas e demissões de funcionários não podem mais ser descartados. "Isso é um alerta rude", disse Bratzel. "É necessário." Bratzel explicou ainda: " Independentemente de nosso desejo de proteger fábricas e empregos, a longo prazo, só podemos proteger empregos e fábricas se permanecermos competitivos."

A menos que medidas substanciais sejam tomadas, a Volkswagen pode se encontrar precisando de uma reestruturação em alguns anos, alertou o analista. "A situação não é imediatamente perigosa para a empresa, mas é de médio e longo prazo", disse Bratzel. "A situação está sob controle no momento, mas daqui a alguns anos pode se tornar uma ameaça existencial." Portanto, é crucial agir agora. " Ainda temos tempo. Mas a situação está piorando."

Alguns dos desafios que contribuem para a crise incluem um mercado chinês enfraquecido, nova competição da Ásia e uma adoção lenta de veículos elétricos, apesar dos altos custos exigidos pela nova tecnologia de propulsão. "A era dourada da indústria automobilística, da qual temos aproveitado nos últimos 20 a 30 anos, parece ter chegado ao fim", disse Bratzel.

Isso não está afetando apenas a Volkswagen, mas toda a indústria. No entanto, a Volkswagen é atingida com mais força devido à sua grande participação no mercado chinês e à sua dificuldade tradicional em se adaptar às mudanças. "Mover esse navio é um desafio enorme", disse Bratzel. "Ele precisa ter sucesso agora."

O Instituto de Gestão Automotiva em Bergisch Gladbach, liderado por Stefan Bratzel, destacou a importância da montanha de Gladbach, simbolizando a presença avassaladora da empresa na indústria automobilística. Reconhecendo a necessidade de mudança, Bratzel sugeriu: "Mesmo a poderosa Montanha de Gladbach deve se adaptar para sobreviver diante de novos desafios e competição."

Leia também: