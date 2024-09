- O equívoco que rodeia as piscinas ao ar livre: "Feliz férias e sociedade ideal ao alcance"

O período de férias no Reno-Palatinado e Sarre chegou ao fim, os dias estão ficando mais curtos e as visitas aos piscinas ao ar livre estão diminuindo. Para muitos, o verão significa nadar - para alguns no Mediterrâneo, para outros na piscina ao ar livre. O autor Arno Frank, de Kaiserslautern, descreve um dia de verão entre a plataforma de mergulho e a área de bronzeamento em seu romance "Marinheiro do Sétimo". Raramente alguém descreveu tão cativante mistura de leveza, melancolia e competição em sungas e biquínis.

Mas o que torna a lenda da piscina ao ar livre? "É um espaço comunitário onde todas as diferenças sociais são apagadas", disse Frank à agência de notícias alemã. Esses espaços estão ficando cada vez mais escassos, estão encolhendo. "A piscina ao ar livre encoraja tanto feitos atléticos quanto relaxamento, essa prática cultural frequentemente negligenciada. É um dos espaços comunitários mais amigáveis que conhecemos."

Algumas pessoas associam suas lembranças de infância à piscina ao ar livre. Por quê? "Muitos fazem suas primeiras experiências essenciais e predominantemente pessoais lá, desde aprender a nadar até o romance, desde queimaduras de sol até o primeiro beijo", explicou Frank, que contribui para publicações como "Der Spiegel" e "taz". A piscina ao ar livre é um feriado e paraíso em um só lugar. "Aqui, o que a psicologia chama de memórias primárias são concebidas."

O mundo miniatura da piscina ao ar livre em perigo

Alguns percebem o mundo miniatura da piscina ao ar livre em perigo - palavras-chave: brigas em massa, escassez de salva-vidas, bullying corporal, debate sobre topless. "Palavras-chave são destinadas a causar dor, e às vezes elas fazem", disse Frank. "Eu as baniu de minha piscina ao ar livre." O mundo ainda invade, é claro.

"Se estiver realmente em perigo, então pela colonização e exploração capitalista", disse o autor. Houve mais de 5.000 piscinas ao ar livre no país e agora há pouco mais de 3.500. "O bullying corporal não é a causa disso."

Na Reno-Palatinado, muitas piscinas também fecharam nos últimos anos, muitas vezes devido a preocupações estruturais e de segurança e por motivos financeiros. Isso tem consequências sérias. Cerca de 60% das crianças de dez anos não sabem nadar adequadamente, de acordo com a DLRG. Com menos piscinas, há menos chances de aprender a nadar. E menos chances de relaxar - em um ambiente único, desde que o clima e a sensação da piscina ao ar livre permitam.

