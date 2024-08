- O empresário teria incendiado o seu próprio estabelecimento comercial.

Um homem de 46 anos está sob suspeita de ter provocado um incêndio em um edifício em Gerlingen, no distrito de Ludwigsburg. De acordo com os registros da polícia, ele é o proprietário do estabelecimento onde o incêndio começou no início de agosto. Várias provas foram apreendidas em sua residência e veículos. Ele foi preso na última quinta-feira, acusado de incêndio criminoso e apropriação indébita sem motivo aparente até agora. Inicialmente, havia especulações de que um defeito mecânico teria sido a causa do incêndio.

O incêndio no edifício misto causou danos estimados em pelo menos 500.000 euros no início de agosto. Uma das três seções ainda não pode ser habitada desde então. Felizmente, não houve vítimas.

