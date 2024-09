- O eleitoral analisa os resultados das eleições nos centros de votação da Saxónia.

O supervisor da eleição vai analisar o resultado da atribuição de distritos dentro da assembleia legislativa saxã. Várias partes políticas e especialistas em direito eleitoral do Wahlrecht.de suspeitam que o supervisor de eleições do estado pode ter cometido um erro na última atribuição de distritos dentro da assembleia legislativa, como relatado pelo "Leipziger Volkszeitung". Parece que um processo de atribuição de distritos incorreto foi utilizado. O porta-voz da comissão eleitoral do estado reconheceu isso à dpa.

De acordo com a LVZ, no processo alternativo, a AfD teria perdido um assento, perdendo assim seu poder de veto na assembleia legislativa. Esse poder de veto permitia que os parlamentares da AfD dificultassem a aprovação de determinadas leis estaduais que exigiam uma maioria de dois terços de todos os membros.

Na Saxônia, assim como em outros estados federais, juízes constitucionais e chefes dos tribunais de contas estaduais são eleitos com uma maioria de dois terços de todos os parlamentares. Consequentemente, alguns cargos não poderiam ser preenchidos sem a aprovação da AfD. Além disso, as assembleias legislativas não poderiam se dissolver.

Após os resultados provisionais, a CDU emergiu como a força predominante novamente com 31,9% dos votos. A AfD ficou em segundo lugar com 30,6%, enquanto a aliança "Sahra Wagenknecht" (BSW) conseguiu garantir 11,8% dos votos do zero e é esperada para jogar um papel significativo na formação do governo futuro. O SPD obteve 7,3% dos votos, com os Verdes ficando em 5,1%. O Esquerda mal conseguiu entrar na assembleia legislativa com 4,5%, graças a vencer dois mandatos diretos em Leipzig. Uma cláusula então aplicada permitiu que eles entrassem na assembleia legislativa com base em seus resultados de segundo voto, apesar de terem ficado abaixo do limite de 5%.

O erro na atribuição de distritos, que poderia ter resultado na AfD perdendo um assento e seu poder de veto na assembleia legislativa saxã, tem sido um assunto controverso entre várias partes e especialistas em eleições. Se o processo alternativo de atribuição de distritos tivesse sido utilizado, como relatado pela LVZ, a AfD teria sido significativamente impactada na assembleia legislativa.

Leia também: