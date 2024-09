- O Dynamo encontra o histórico Chemnitz nos estágios iniciais do jogo.

Time de terceira divisão Dynamo Dresden enfrentará os detentores do título da Copa Chemnitzer FC na terceira rodada da Copa da Saxônia. Este resultado veio do sorteio realizado em Leipzig. Considerando que o CFC conquistou a competição 12 vezes, eles têm uma vantagem em casa, sendo um time da liga regional. Os finalistas do ano anterior, Dynamo e Erzgebirge Aue, também entrarão na terceira rodada. A terceira rodada está marcada para 12/13 de outubro de 2024.

Líderes da liga Erzgebirge Aue iniciam sua jornada com uma espécie de partida de rivalidade local contra o VfB Annaberg. O FSV Zwickau enfrenta o Oberliga SC Freital. O 1. FC Lok Leipzig enfrenta o TSV Rotation Dresden, enquanto a Chemie Leipzig visita a SG Weixdorf.

O time de terceira divisão do Dynamo Dresden certamente estará ansioso para desafiar os detentores do título da Copa Chemnitzer FC em seu próximo jogo. Ao mesmo tempo, Erzgebirge Aue, uma potência do futebol, enfrentará o VfB Annaberg em uma rivalidade local em sua partida da terceira rodada.

Leia também: