- O DLRG procura instrutores de formação online para a sua mais recente iniciativa.

Uma nova iniciativa visa atrair mais professores de natação. O objetivo é combater as longas listas de espera para as aulas de natação, como revelado pela Associação Alemã de Salvamento Aquático (DLRG). Isso é fundamental, considerando a diminuição do número de crianças aprendendo a nadar.

"Pessoas que não sabem nadar hoje correm risco em e ao redor da água pelo resto de suas vidas", declarou a presidente da DLRG, Ute Vogt. A necessidade de aulas de natação não é o problema, ela afirmou. É grande nas grupos locais da DLRG. No entanto, o fechamento de piscinas significa que não há áreas aquáticas suficientes para atender essa demanda. Além disso, há uma necessidade de mais voluntários para treinamento, apesar da DLRG ter alcançado um número recorde de membros até o final de 2023.

Normalmente, a tarefa de ensinar natação recai sobre alguns voluntários, de acordo com a DLRG. A campanha online visa mudar essa situação. O objetivo é contratar novos instrutores até o final da temporada de natação. "Outono e inverno são momentos cruciais para o ensino de natação", disse Vogt. "Durante esse período, estabelecemos as bases para uma temporada de natação segura no ano seguinte."

A campanha será promovida principalmente nas redes sociais, como anunciou a DLRG. Ela incluirá imagens de não nadadores de diversas profissões e faixas etárias usando asas de natação.

A necessidade de melhorar a educação em natação é enfatizada pelas estatísticas recentes. De acordo com a DLRG, 253 pessoas afogaram-se na Alemanha até 31 de julho de 2024, o que representa um aumento de 35 pessoas em relação ao mesmo período do ano anterior. Muitos desses vítimas não sabiam nadar.

A campanha online visa contratar outros instrutores de natação além dos poucos voluntários que atualmente estão lidando com a tarefa. Isso é crucial, considerando que as estatísticas recentes mostram um aumento de 35 pessoas em afogamentos entre não nadadores em comparação com o ano anterior.

