- O distrito de Wunsiedel põe fim à calamidade

Após o incêndio significativo em uma fábrica de componentes eletrônicos em Wunsiedel, a região oficialmente levantou a situação de crise. Um representante da administração local confirmou esse desenvolvimento. A situação atual no local melhorou o suficiente, por isso, não são mais necessários reforços adicionais de áreas vizinhas. "Durante a noite, várias equipes de emergência da região de Bayreuth e da região de Karlovy Vary, na República Tcheca, estiveram envolvidas. Agora, as responsabilidades atuais podem ser gerenciadas eficientemente com nossos recursos locais."

A fábrica de componentes eletrônicos em Wunsiedel viu progresso significativo nas atividades de combate ao incêndio durante a noite. No entanto, a prefeitura mencionou que ainda há um ponto quente persistente no centro do local, que está sendo atendido. Além disso, há pequenos bolsões de chamas ainda queimando, segundo as autoridades policiais.

A rota Holenbrunn agora está livre para tráfego, e as operações de ônibus agendadas estão de volta. Os serviços de trem entre Marktredwitz e Hof também foram reabertos, de acordo com os anúncios da polícia e da prefeitura. O trem havia parado temporariamente a linha devido à sua proximidade com o local do incêndio. A causa e a extensão dos danos ainda são indeterminadas.

A prefeitura agora é capaz de lidar com a situação na fábrica de componentes eletrônicos em Wunsiedel sem a necessidade de assistência adicional de outros distritos, uma vez que a situação urgente foi abordada. Além disso, a administração local está focada em extinguir os pontos quentes e chamas ainda queimando dentro da fábrica, que são considerados outras áreas que requerem atenção.

Leia também: