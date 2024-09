- O Dia dos Monumentos da Turíngia destaca a variedade de símbolos autênticos

Muitas atrações, incluindo pérolas menos conhecidas, estarão acessíveis em Turíngia no Dia do Patrimônio. Isso inclui marcos icônicos no cenário histórico da região. No domingo, você até pode dar uma olhada em lugares que não parecem inicialmente sites históricos.

No distrito de Ilm, Gräfenroda sediará o Museu do Gnominho de Jardim, um importante lembrete da última fábrica de gnominhos de jardim da Turíngia. A história da empresa remonta a 1874, e os gnominhos agora são reconhecidos como patrimônio cultural intangível no registro do estado. O Ministério do Meio Ambiente em Erfurt também receberá visitantes no domingo: construído como uma estrutura simétrica há cerca de um século, já serviu como a central de correios. Um turnê histórica do edifício e uma exposição sobre seu passado estão planejadas. O pavilhão moderno no parque da cidade de Jena, concluído em 1978, também pode surpreender como um site histórico relativamente recente.

Na Cervejaria Museu Schmitt em Stadtilm, os visitantes podem experimentar o processo de fabricação usando motores a vapor e tecnologia de 100 anos. Múltiplas cervejarias históricas em toda a região também abrirão suas portas, oferecendo insights sobre as tradições cervejeiras, como a de Heldburg, Hildburghausen. Para entusiastas de bebidas destiladas, uma visita à destilaria tradicional em Nordhausen é recomendada. Como uma destilaria de milho bem preservada, é listada como um conjunto monumental chave na Turíngia.

Mais de 30.000 sites históricos apenas na Turíngia

Excursões guiadas, exposições, música ao vivo e atividades interativas são componentes comuns do programa do Dia do Patrimônio em inúmeros locais. A Fundação Alemã para a Proteção de Monumentos lista cerca de 350 sites participantes na Turíngia em seu site. No entanto, nem todas as ofertas necessariamente estão incluídas nesta lista. Claro, as ofertas do domingo representam apenas uma fração da experiência completa. A Oficina de Gestão de Patrimônio e Arqueologia do Estado estima que haja mais de 30.000 sites históricos na Turíngia. Em todo o país, cerca de 5.500 sites históricos estarão acessíveis aos visitantes interessados neste domingo em particular. Este evento anual, sempre realizado na segunda-feira de setembro, tem como foco este ano "Wahr-Zeichen".

No Dia do Patrimônio, você pode descobrir que o Ministério do Meio Ambiente em Erfurt, conhecido por sua estrutura simétrica de um século, originalmente serviu como a central de correios, agora oferecendo excursões históricas e uma exposição sobre seu passado. Além disso, a destilaria tradicional em Nordhausen, uma destilaria de milho bem preservada listada como um conjunto monumental chave na Turíngia, estará aberta para os entusiastas das bebidas destiladas explorarem.

Leia também: