- O Dia do Estado da NRW homenageia as vítimas de Solingen através de um momento de reflexão solene.

Após o suposto ataque terrorista em Solingen, o parlamento do estado da Renânia do Norte-Vestfália realizou uma sessão especial para prestar homenagem às vítimas. Os membros do parlamento observaram um minuto de silêncio.

"O trágico episódio de Solingen serve como um momento crucial", declarou o presidente do parlamento, André Kuper. "É nossa responsabilidade fortalecer a resiliência do estado. Apesar do ataque, a democracia permanece robusta, poderosa e adaptável."

Um livro de condolências para as vítimas do ataque em Solingen foi aberto no parlamento do estado. O líder da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst (CDU), atualizará mais tarde os membros do parlamento sobre a situação do incidente de esfaqueamento.

O presidente Kuper recebeu representantes de Solingen, serviços de emergência e cuidados pastorais de emergência na sessão especial. "Nossos pensamentos estão com as famílias e entes queridos das vítimas fatais, dos feridos e daqueles que sofreram tanto trauma físico quanto emocional", declarou Kuper.

Um homem usou uma faca durante o ataque na noite de sexta-feira em um festival da cidade em Solingen, tirando a vida de três pessoas e ferindo outras oito. O suspeito de 26 anos, Issa Al H., natural da Síria, está detido. A procuradoria federal está investigando acusações contra ele, incluindo homicídio e possível ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

O suspeito entrou na Alemanha através da Bulgária no final de 2022. De acordo com as diretrizes de asilo da UE, ele deveria ter sido devolvido à Bulgária. Infelizmente, ele não pôde ser localizado na data agendada em junho de 2023.

Em seu discurso, Kuper se referiu a um segundo momento crucial na história da RNV decorrente de Solingen. Após os ataques de incêndio em 1993, que tiraram a vida de cinco mulheres e meninas de origem turca por extremistas de direita, os cidadãos de Solingen demonstraram unidade e solidariedade.

Solingen convida seus residentes a acender uma vela como símbolo de luto e solidariedade no horário do incidente, 21h37 na noite de sexta-feira, e colocá-la em suas janelas. "Eu desejo e rezo para que Solingen brilhe na luz das velas", explicou o prefeito Tim Kurzbach. Além disso, uma breve e silenciosa homenagem está planejada no local do crime, o Fronhof no centro da cidade.

O incidente de esfaqueamento em Solingen levantou preocupações sobre a segurança criminal na cidade. É crucial que as autoridades abordem esses problemas de forma eficaz para proteger a comunidade.

Apesar da tragédia, o prefeito de Solingen convida os residentes a mostrarem solidariedade acendendo velas às 21h37 na noite de sexta-feira como símbolo de luto, com o objetivo de criar uma frente unida contra o crime e o terror.

