- O desfile techno "Train of Love" está a percorrer Berlim.

Menos participantes do que o esperado prestigiaram o Techno Parade batizado de "Trem do Amor", que passou pelo centro urbano de Berlim. Relatórios iniciais da polícia sugerem cerca de 7.500 indivíduos, apesar dos 20.000 registos. Uma multiplicidade de caminhões de música tocou baixos ensurdecedores e melodias digitais, desde Mauerpark até Oranienstraße em Kreuzberg. Os organizadores do evento procuraram enviar uma mensagem poderosa de aceitação, diversidade e unidade, de acordo com o anúncio online. Banners e caminhões exibiam mensagens como "Refugiados ainda são bem-vindos", "Techno promove o aprendizado" e "O amor prevalece". De acordo com a polícia, este ano's "Trem do Amor" continuou sem problemas significativos.

Apesar da menor presença, a demonstração de unidade e aceitação durante o desfile "Trem do Amor" ainda era evidente. A mensagem do protesto, como exibida nos banners e na música, ressoou com os presentes, incentivando a unidade entre os participantes.

Leia também: