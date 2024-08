- O desemprego na Baixa Saxónia registou uma ligeira diminuição.

O número de desempregados em Baixa Saxônia diminuiu em 2.939 para 267.316 em agosto, em contraste com julho. A taxa de emprego permaneceu constante em 6,0%, de acordo com o departamento local da Agência Federal do Emprego em Hannover. No ano anterior, a taxa foi ligeiramente menor, de 5,9%. "A recessão financeira contínua também está afetando o mercado de trabalho", comenta Johannes Pfeiffer, que lidera a agência de emprego no estado. As informações para as estatísticas foram coletadas até 14 de agosto.

Em Baixa Saxônia, onde fica Hannover, a cidade onde a agência de emprego local é sediada, a taxa de emprego permaneceu inalterada. Apesar da redução no número de desempregados em Baixa Saxônia de julho para agosto, o estado ainda tem um número significativo de desempregados, totalizando 267.316.

Leia também: