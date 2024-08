- O desemprego aumentou no Brandeburgo.

O número de desempregados em Brandenburg aumentou aproximadamente em 2.400, alcançando 84.616 pessoas em agosto, em comparação com julho. Este aumento no desemprego levou a um aumento de 0,1 ponto percentual na taxa, que chegou a 6,2%, segundo a agência regional do governo federal para emprego em Berlim. No ano anterior, a taxa estava em 6,1%. As estatísticas foram compiladas com dados até 14 de agosto.

De acordo com Ramona Schröder, presidente do conselho de administração da diretoria regional Berlin-Brandenburg, empresas tanto em Berlim quanto em Brandenburg continuam a procurar trabalhadores. No entanto, ela afirmou que as chances de preencher uma vaga estão diminuindo devido à falta de candidatos adequados com as habilidades ou características necessárias para a função. Apesar de várias vagas de emprego, o desemprego continua a aumentar.

O aumento do desemprego em Brandenburg pode levar a discussões aumentadas sobre estratégias para melhorar a [Emprego e segurança social] na região. Empresas em Berlim e Brandenburg frequentemente enfrentam dificuldades para encontrar candidatos adequados para suas vagas de [Emprego e segurança social] devido à falta de candidatos qualificados.

