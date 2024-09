- O desafortunado indivíduo morre em uma colisão de motocicleta

Em Bedburg, a oeste de Colônia, uma pessoa perdeu a vida em um trágico acidente de trânsito. De acordo com declarações das autoridades locais e do escritório do promotor, a vítima era passageira de uma motocicleta em uma sexta-feira à noite. Testemunhas relataram comportamento de direção arriscado por parte do motorista de 54 anos. Circunstâncias imprevistas levaram a uma colisão com o carro de uma mulher de 39 anos.

De acordo com as autoridades, os ferimentos da passageira eram tão graves que ela morreu no local do acidente. O motociclista sofreu ferimentos graves e foi levado ao hospital. Um teste de sangue foi realizado nele, sob suspeita de embriaguez ou uso de drogas. Anteriormente, o "Anunciador da Cidade de Colônia" havia relatado o incidente.

O acidente ocorreu perto de Colônia, afetando a cobertura local de notícias da cidade. Apesar das intervenções médicas, a passageira, infelizmente, não sobreviveu à viagem para um hospital em Colônia.

