- O deputado Enseleit passa da aliança com o FDP para a CDU.

A política de 54 anos Sabine Enseleit deixou inesperadamente o grupo FDP e passou para o grupo CDU. Ela citou discordâncias filosóficas crescentes com a estratégia do FDP, especialmente na política de drogas, e a falta de responsabilidade dentro do FDP estadual após os resultados decepcionantes nas eleições locais e europeias de junho como suas razões. Enseleit explicou sua decisão em Schwerin.

Mudança de Partido e Fração

Enseleit afirmou: "Não se tratava de brainstorming para melhorar. Gradualmente, perdi a fé de que ainda poderia causar mudança". Ela criticou a falta de auto-reflexão e responsabilidade individual na liderança do FDP estadual. Enseleit, que havia feito parte do FDP desde 2019, também renunciou ao partido e apresentou um pedido para ingressar no CDU. Anteriormente, ela havia trabalhado para o CDU como empresária e professora universitária antes de ser eleita para o parlamento estadual em 2021.

Segunda Política do FDP a se juntar à União em um Curto Prazo

A mudança de Enseleit segue a de Anna von Treuenfels-Frowein, representante parlamentar de Hamburgo, que também se juntou à União.

Bem-vinda Quente à Fração CDU

O líder estadual e da fração da CDU de Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, expressou alegria com a chegada de Enseleit, chamando-a de "deputada dedicada e respeitada pelo CDU". A fração aceitou-a em suas fileiras durante uma reunião na terça-feira.

CDU como Oposição Visível em Mecklenburg-Vorpommern

Peters observou que a mudança de Enseleit envia uma mensagem de que a CDU é a "oposição perceptível" em Mecklenburg-Vorpommern. Agora, a CDU tem 13 deputados, o mesmo número que a até então maior fração de oposição, a AfD.

Áreas de Foco de Enseleit com a CDU

Enseleit se concentrará em transporte e digitalização para a CDU no parlamento estadual, com militares e marketing estadual também incluídos.

CDU Aberta a Mais Parlamentares

Peters aproveitou a aquisição de pessoal para reiterar a disposição da fração CDU em aceitar outros parlamentares insatisfeitos. "Estamos abertos a outros que fundamentalmente compartilham nossos valores e querem contribuir para a mudança política em Mecklenburg-Vorpommern", disse Peters. Esta oferta é estendida a todos os partidos. "Acredito que também há pessoas na fração AfD que querem se distanciar dessa extrema-esquerda e das brigas internas dessa fração", disse Peters. No entanto, as decisões da parte federal de se distanciar da AfD não serão desafiadas.

Fração do FDP Fala de Distância

A fração parlamentar estadual do FDP não ficou surpresa com a decisão de Enseleit. Sua saída está ligada a uma desafeição de longo prazo com a fração e à eleição da liderança da fração antes das férias de verão, na qual Enseleit não foi representada. "A decisão de hoje é a conclusão lógica desses desenvolvimentos e não nos surpreende", comentou o líder da fração René Domke sobre a decisão de Enseleit.

Nas eleições estaduais de 2021, o FDP recebeu 5,8% dos votos e entrou no parlamento de Schwerin com cinco deputados. Com a saída de Enseleit, agora restam quatro. "Continuaremos a trabalhar diligentemente e unidos no parlamento estadual", enfatizou Domke.

A saída de Enseleit do grupo FDP foi um resultado de seu desejo de retirada, expressando a perda de fé em sua capacidade de causar mudança dentro do partido. Após sua renúncia, ela apresentou um pedido de filiação ao CDU, buscando uma nova plataforma para suas áreas de foco de transporte, digitalização e marketing estadual.

Leia também: