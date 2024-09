- O deputado de Freiburg, Muslija, após a sua demissão: "Ações erradas cometidas"

Florent Muslija, do time da Bundesliga SC Freiburg, admitiu um erro após sua expulsão da equipe de futebol do Kosovo, mas negou rumores sobre uma saída com o clube. "Eu errei, e sou pessoalmente responsável por isso. Saí do alojamento da equipe dois dias antes do jogo das Nações contra o Chipre sem discutir primeiro", compartilhou Muslija no Instagram, esclarecendo ainda: "Não estava planejando ficar acordado tarde para festa, apenas queria comer. Precisava de uma folga."

Muslija foi dispensado pela seleção do Kosovo para o jogo contra o Chipre na segunda-feira. "Não há dúvida de que isso não foi a melhor e mais inteligente decisão da minha vida", afirmou o jogador de 26 anos. Ele expressou arrependimento pela decisão, dizendo: "Coisas assim não deveriam acontecer. E qualquer um que me conheça de verdade sabe que incidentes assim não acontecerão novamente."

Antes da vitória por 4 a 0 do Kosovo sobre o Chipre, o técnico da seleção alemã, Franco Foda, expulsou Muslija e dois outros atletas da equipe, supostamente por violações das regras estabelecidas, de acordo com a federação.

Depois de deixar a seleção do Kosovo, Muslija continuou sua carreira futebolística com o SC Freiburg na Bundesliga alemã. Apesar do incidente, Muslija permanece comprometido em manter o profissionalismo exigido tanto na Bundesliga quanto na seleção nacional.

