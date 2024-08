- O departamento meteorológico divulga o resumo financeiro da temporada de verão.

Este ano, o que esperar do verão? O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) vai compartilhar suas perspectivas sobre isso na sexta-feira. De acordo com descobertas preliminares, "apesar do clima imprevisível, é provável que este verão esteja entre os 10 mais quentes desde o início dos registros", afirmou um meteorologista do DWD na semana passada.

No entanto, muitas pessoas podem não compartilhar dessa visão. O meteorologista do DWD Marcus Beyer oferece uma explicação: "As percepções das pessoas sobre se um verão é quente ou frio mudaram drasticamente nas últimas décadas".

No período de referência de 1961 a 1990, o verão de 2024 teria sido considerado incrivelmente quente e teria desafiado o recorde de 1947 como o verão mais quente já registrado, de acordo com o meteorologista. "Mas muita coisa mudou desde então".

Novos recordes foram estabelecidos entre 1991 e 2020. De acordo com cálculos preliminares, o verão de 2024 pode ser tão quente quanto o anterior. Em 2023, o DWD relatou uma temperatura média de 19,4 graus Celsius.

Enquanto algumas pessoas podem atribuir o calor à mudança global, outros argumentam que sua percepção das temperaturas de verão mudou significativamente ao longo dos anos. De qualquer forma, se compararmos o verão de 2024 ao período de referência de 1961 a 1990, seria classificado como "fora do mundo" quente, superando até mesmo o verão escaldante de 1947.

