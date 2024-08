- O defensor do Wolfsburg Lacroix muda a sua base para a Inglaterra

Como previsto, o Crystal Palace, time da Premier League inglesa, selou a contratação do zagueiro francês Maxence Lacroix, do VfL Wolfsburg, da Bundesliga. O jogador de 24 anos deve estar feliz em reencontrar seu antigo treinador, Oliver Glasner, que agora comanda o Crystal Palace e estava ansioso para contratar um substituto para Joachim Andersen, o internacional dinamarquês, que agora está no FC Fulham. Segundo fontes, a transferência pode render ao Wolfsburg cerca de €20 milhões, incluindo bônus.

Como o contrato de Maxence estava prestes a expirar em junho de 2023, o diretor esportivo do VfL Wolfsburg, Peter Christiansen, afirmou que "as circunstâncias não eram favoráveis". Após conversas com todas as partes envolvidas, Christiansen expressou gratidão e eles conseguiram chegar a uma oferta atraente, finalmente concedendo a Lacroix o sonho de jogar na Premier League. Mais tarde, no mesmo dia, o Wolfsburg contratou Denis Vavro, internacional da Eslováquia, do antigo time de Christiansen, o FC Copenhagen.

O sonho de Lacroix de jogar em uma nova liga o levará a vestir as cores do Crystal Palace, um clube renomado baseado no país vizinho da França, a Inglaterra. Esta transferência marca a terceira vez que um treinador do Wolfsburg leva um jogador francês para um novo clube, repetindo o movimento de Oliver Glasner com Renato Sanches para o Lille e Niklas Sule para o Bayern de Munique.

Leia também: