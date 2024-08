- O Conselho já apresentou várias sugestões.

Figura de destaque do AfD, Björn Höcke, pondera proteção de fronteira interna da Turíngia. Ele levantou a necessidade de mudança nas políticas de migração em um encontro em Nordhausen, uma cidade no norte da Turíngia. Este estado compartilha fronteiras apenas com outras regiões alemãs, não com nações estrangeiras. Repórteres podem se perguntar se Höcke planeja estabelecer verificações de fronteira internas no estado, ele sugeriu, seguido por: "Sim, é uma possibilidade, dado que, como Estado Livre da Turíngia, temos soberania. Se o governo federal não pode nos proteger, então devemos cuidar de nós mesmos." No entanto, ele enfatizou que isso é apenas um "cenário conceitual".

Ao longo do discurso, Höcke apontou o Danemark como influência-guia na política migratória e destacou a falta de patrulhas de fronteira. O AfD visa desmantelar a "isca de bem-estar", assim como os dinamarqueses, ele afirmou. A ala da Turíngia do AfD é reconhecida como firmemente extremista e está sob vigilância pelo Escritório de Proteção da Constituição do estado.

Neste domingo, os residentes da Turíngia irão votar para um novo parlamento estadual. Por vários meses, o AfD de Höcke lidera as pesquisas, pairando em torno de 30 por cento. Infelizmente, eles não têm potenciais parceiros de coalizão e, portanto, poucas perspectivas de ingressar no governo.

