- O Conselho de Administração da Fundação Schloss Marienburg foi dissolvido.

O castelo em ruínas de Marienburg, ao sul de Hanôver, tem feito notícias devido a disputas: a diretoria da Fundação Marienburg demitiu Ulrich von Jeinsen do cargo de diretor com efeito imediato, alegando "violências graves e repetidas do dever" como motivo, conforme anunciou em uma quarta-feira.

Christine Fiedler assumiu interinamente o cargo até o final do ano. O cargo de longo prazo será anunciado em breve. Von Jeinsen informou à dpa que estava surpreso com os motivos de sua demissão. Em sua opinião, havia diferenças irreconciliáveis sobre a sustentabilidade financeira da fundação. O homem esteve à frente desde o final de 2023.

A diretoria da Fundação Marienburg inclui o príncipe Ernst August de Hanôver Jr. como presidente, o ministro da Cultura da Baixa Saxônia, Falko Mohrs (SPD), seu secretário de Estado, Joachim Schachtner, e o presidente da Região Hanôver, Steffen Krach (SPD). Por anos, 27,2 milhões de euros dos governos federal e estadual têm sido acessíveis para a restauração do castelo.

"Quando poderemos restaurar Marienburg?"

"Atualmente, a questão é: quando poderemos restaurar Marienburg?" comentou recentemente o ministro Mohrs em uma entrevista à dpa. Uma das principais funções do diretor é impulsionar a restauração. "De fato, não estou satisfeito com o fato de o último relatório apresentado à diretoria indicar que o trabalho de restauração efetiva só começará em 2026." Anteriormente, mencionou-se que isso ocorreria em 2024. "São necessárias ações de planejamento imediato, além do progresso, para acelerar. Isso inclui, por exemplo, a estabilização do talude", disse o ministro.

Atualmente, a maioria dos quartos de Marienburg está fechada para turistas. A restauração é projetada para durar até 2030.

Antes de seu fechamento, cerca de 120.000 pessoas visitavam anualmente o castelo em uma colina perto de Pattensen, na Região Hanôver.

O príncipe Ernst August de Hanôver, como presidente da diretoria da Fundação Marienburg, expressou sua preocupação com o atraso na restauração do castelo, afirmando: "Não estou satisfeito com o fato de o último relatório apresentado à diretoria indicar que o trabalho de restauração efetiva só começará em 2026." Anteriormente, mencionou-se que isso ocorreria em 2024.

Apesar da saída de Ulrich von Jeinsen, o príncipe Ernst August de Hanôver e os outros membros da diretoria continuam comprometidos com a restauração do castelo Marienburg, como demonstrado por seus esforços contínuos para acelerar o processo de restauração.

Leia também: