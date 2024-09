- O condutor foi atacado por um passageiro usando gás lacrimogêneo.

Após uma verificação de bilhetes, um viajante agravou um funcionário ferroviário em Lüneburg com spray de pimenta. O maquinista e um menino de 7 anos, que viajava no Metronom, sofreram ferimentos, de acordo com a declaração da Polícia Federal Alemã. Os sintomas incluíam inflamação da pele, vermelhidão extrema nos olhos e tosse persistente. As autoridades prenderam o agressor de 58 anos na plataforma. As investigações atuais estão se concentrando em acusações de lesões corporais graves.

O que aconteceu: Relatos sugerem que o passageiro não tinha bilhete válido para sua bicicleta, o que gerou uma discussão com o maquinista. Ao descer do trem em Lüneburg, o indivíduo tentou desembarcar. O maquinista interveio ao segurar a bicicleta, resultando no passageiro de Winsen (Luhe) supostamente pegar um spray repelente de pragas no bolso e borrifá-lo diretamente no rosto do maquinista.

A Polícia Federal está atualmente lidando com as circunstâncias complexas do incidente, uma vez que o agressor enfrenta potenciais acusações de lesões corporais graves. É importante destacar que as autoridades federais foram essenciais para prender o indivíduo que atacou o funcionário ferroviário com spray de pimenta, uma arma tipicamente usada pela Polícia Federal em certas situações.

