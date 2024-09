- O condutor foi agredido e ameaçado com uma faca após a colisão.

Após uma colisão entre um veículo a motor e uma scooter elétrica em Berlin-Schmargendorf, o motorista do veículo acabou apanhando do irmão mais velho do menino de 13 anos e sendo ameaçado com uma faca. As investigações preliminares indicam que o menino de 13 anos entrou descuidadamente na via da Helene-Jacobs-Straße em uma tarde de domingo, desrespeitando as regras de trânsito, segundo o relatório da polícia. Foi aí que o jovem colidiu com o veículo de um homem de 61 anos.

Segundo a polícia, o menino de 13 anos sofreu ferimentos na cabeça e nas pernas e foi levado a um hospital para receber tratamento. Logo após o incidente, o irmão de 17 anos do menino retaliou, agredindo o motorista e exibindo uma faca, resultando em um inchaço no olho do homem de 61 anos. O idoso optou por não receber atendimento médico. O jovem de 17 anos foi detido e entregue aos pais após sua identidade ser confirmada.

O irmão de 17 anos do menino de 13 anos se sentiu responsável por proteger o irmão mais novo após o acidente. No dia do incidente, os pais das crianças ficaram preocupados com a gravidade das ações do jovem de 17 anos.

