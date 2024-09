- O compromisso está a ser executado no âmbito das orientações do Fundo Social Europeu.

Após o trágico incidente de esfaqueamento em Solingen há uma semana, surgiram alguns cartazes desagradáveis no centro da cidade. Há uma versão distorcida do logotipo da cidade, que agora diz "Cidade das Facas Solingen - Centro de Migração de Faca".

As autoridades da sede da polícia estadual de Wuppertal reconheceram que o departamento de proteção estadual está atualmente investigando a possibilidade de uma gangue de extrema direita estar por trás deste ato. Inicialmente, esta notícia foi compartilhada pelo "Solinger Tageblatt" e "Der Spiegel".

Vários relatórios foram apresentados à polícia. Esses cartazes são cercados por ilustrações de facas sinistrozas e parecem ter respingos de tinta vermelha, imitando manchas de sangue. Na parte inferior, há o uso ilegal do brasão da Renânia do Norte-Vestfália e dos emblemas oficiais do governo federal e do ministério do interior.

As investigações também estão em andamento quanto a danos à propriedade e violações administrativas. De acordo com a Agência de Notícias da Alemanha em Düsseldorf, agora há "muitos protestos". De acordo com o "Solinger Tageblatt", alguns desses cartazes incomuns foram até colados em uma caixa de energia.

Desde 2012, Solingen incorporou oficialmente "Cidade das Facas" em seu nome, refletindo sua tradição de 600 anos de lâminas e metalurgia.

O recente ataque suspeito de islamista na cidade viu um agressor armado com faca matar três pessoas em uma festa, ferindo outras oito. O principal suspeito, o sírio de 26 anos Issa Al H., está atualmente sob custódia em Düsseldorf.

A Procuradoria Federal está conduzindo uma investigação contra ele, incluindo acusações de homicídio e suposta participação com a organização terrorista Estado Islâmico (EI). O EI reivindicou a responsabilidade pelo ataque e também compartilhou um vídeo de uma pessoa mascarada, supostamente o perpetrador. De acordo com os relatórios, o suspeito deveria ter sido deportado para a Bulgária no ano passado, mas isso não ocorreu.

