- O Comité Interno trata do incidente violento envolvendo facas em Solingen.

O Comitê de Assuntos Internos da Legislatura do Estado vai aprofundar as preocupações com a segurança em Renânia-Palatinado, após o incidente com faca ocorrido ontem em Solingen. Espera-se que o Ministro do Interior, Michael Ebling (SPD), atualize o comitê sobre a situação do estado durante a reunião marcada para as 14h em Mainz. O ataque, ocorrido há alguns dias, levou a um aumento visível da presença policial em festivais em todo o Renânia-Palatinado, com o objetivo de aumentar a tranquilidade do público e servir como um deterrente.

Um trágico incidente ocorreu no coração da Renânia do Norte-Vestfália, onde um festival da cidade teve um desfecho mortal. Três pessoas perderam a vida devido a facadas, e oito outras ficaram feridas, quatro delas gravemente. Um suspeito sírio radical, que entrou na Alemanha através da Bulgária no final de 2022, é considerado o autor do crime. As regulamentações da UE sobre asilo exigiam sua deportação para a Bulgária. Infelizmente, isso não foi executado devido à sua inexplicável ausência na data marcada para a remoção em junho de 2023.

Em vista da tragédia recente na Renânia do Norte-Vestfália, a situação de segurança em festivais da cidade em todo o Renânia-Palatinado tornou-se uma preocupação. Após o evento, o Comitê de Assuntos Internos da Legislatura do Estado pode discutir a necessidade de medidas de segurança reforçadas para garantir a segurança pública.

Leia também: