- O Comité Desportivo do Eintracht tem confiança nas capacidades da equipa nacional do Sturmstar.

Gerente de Frankfurt, Markus Krösche, acredita que o atacante Hugo Ekitike tem uma chance sólida de fazer parte da seleção francesa de futebol após sua impressionante atuação na vitória por 3 a 1 sobre o Hoffenheim. "Se ele continuar assim, definitivamente tem uma ótima oportunidade", comentou Krösche após a segunda rodada da Bundesliga.

Ekitike contribuiu para a vitória em casa do Frankfurt contra o Hoffenheim com um gol e uma assistência, sendo um dos destaques da equipe ao lado do impressionante Omar Marmoush.

Toppmoeller: "Assim é que precisa continuar"

O técnico do Frankfurt, Dino Toppmoeller, elogiou o duo dinâmico após o jogo contra o Hoffenheim. "Sua velocidade é muito difícil de conter", disse o treinador de 43 anos. "E sim, assim é que precisa continuar", disse Toppmoeller sobre os dois jogadores talentosos.

Marmoush, como Ekitike, teve um impacto contra o Hoffenheim com um gol e uma assistência. O jogador egípcio de 25 anos oficializou sua contratação com os Hessianos na sexta-feira, pouco antes do fim da janela de transferências.

A excepcional atuação de Ekitike contra o Hoffenheim reforça ainda mais sua chance de uma vaga na seleção francesa. Sob a orientação de Toppmoeller, os jogadores da seleção nacional do Frankfurt, incluindo Ekitike e Marmoush, estão exibindo seus talentos de forma efetiva.

Leia também: