Na região de Saarland, o verão de 2024 foi marcado por um clima úmido e agradavelmente quente. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) com sede em Offenbach, o clima durante junho, julho e agosto foi imprevisível, com períodos de calor úmido e chuva intensa.

Em certos dias, tempestades intensas atingiram determinadas áreas, como explicou o DWD. Por exemplo, após as tempestades severas que atingiram em 2 de agosto, foram lançadas mais de 700 respostas de emergência.

A temperatura média para a estação foi de 18,7 graus, o que foi 2 graus acima da média padrão do período de 1961 a 1990 (16,7 graus). Simultaneamente, houve um aumento na precipitação e um aumento no número de dias ensolarados: o DWD registrou uma média de 246 litros por metro quadrado (valor registrado anteriormente: 226 litros). Além disso, o sol brilhou por um total de "735 horas impressionantes" (valor registrado anteriormente: 631 horas).

O clima em todo o país foi igualmente escaldante. A temperatura média foi de 18,5 graus, um aumento de 2,2 graus em relação à média padrão do período de 1961 a 1990, revelou o serviço meteorológico. Em comparação com o período mais recente e mais quente de 1991 a 2020 (17,6 graus), a diferença de temperatura foi de 0,9 graus.

Em conclusão, o verão de 2024 não foi um recorde, mas sim "o 28º verão consecutivo quente", como afirmou o DWD.

