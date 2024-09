- O chefe do PKK foi condenado a uma pena de prisão superior a quatro anos.

Um representante do proibido Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) recebeu uma sentença de quatro anos e três meses de detenção. O Tribunal Regional Superior Hanseático de Hamburgo o declarou culpado de ligação com um grupo terrorista estrangeiro. O tribunal concluiu que o homem de 50 anos de origem turca ajudou o PKK na Alemanha por mais de um ano e meio, alcançando a posição mais alta dentro da organização na Alemanha.

O suspeito foi preso em Chipre em março de 2023, de acordo com um mandado de prisão europeu emitido pela Alemanha e posteriormente transferido para a Alemanha. O julgamento começou em novembro de 2022. O procurador federal solicitou uma sentença de quatro anos e meio, enquanto a defesa argumentou pela absolvição. A decisão ainda não foi confirmada.

