- O chefe do PEN dimite por motivos de saúde.

O líder máximo do Centro PEN Alemanha, José F.A. Oliver, renunciou devido a problemas de saúde. Uma equipe foi formada para encontrar seu substituto, de acordo com o Centro PEN Alemanha em Darmstadt. Não foram divulgadas informações adicionais sobre a saída. Oliver assumiu a presidência deste grupo literário em outubro de 2022.

Situado em Darmstadt, o Centro PEN Alemanha é reconhecido pela sigla de Poetas, Ensaístas, Novelistas. Com um século de história, a associação se dedica à literatura, à liberdade de expressão e à compreensão global.

Em 2022, a organização passou por alguns dramas internos, com o surgimento de uma segunda filial, o PEN Berlim, devido a intensas discordâncias sobre as táticas de liderança dos níveis mais altos do grupo literário. Internacionalmente, mais de 140 comunidades semelhantes se unem sob a égide do PEN.

Boletim Informativo do Centro PEN

Apesar de estar sediado em Darmstadt, o Centro PEN Alemanha faz parte da rede global de mais de 140 centros PEN em todo o mundo. Após a saída de Oliver, pode haver mudanças significativas na direção desta influente organização literária alemã, que tem uma rica história de um século e proeminência na cena literária internacional.

Leia também: