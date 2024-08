- O chefe desportivo da Bayer, Rolfes, reconhece uma promessa substancial.

O diretor esportivo Simon Rolfes acredita que o Bayer Leverkusen está no caminho certo para ganhar mais poder. "Muitos ainda subestimam nossas capacidades massivas. Isso não é o Bayer 04 Leverkusen de 15 anos atrás. O Bayer 04 é o cachorro grande na Renânia, somos o símbolo internacional desta região. Sentimos essa influência em todos os aspectos, e naturalmente, a temporada de double-vitória deu um grande impulso ao nosso desenvolvimento", disse o de 42 anos em uma entrevista publicada pelo clube da Bundesliga.

Em sua opinião, os próximos anos "representam uma grande chance de alcançar um nível muito mais alto do que muitos acham possível. Ainda há muito a ser feito". Ele não vê as expectativas aumentadas dos torcedores após a vitória dupla como uma carga: "O double não é um fardo pesado, mas algo que nos auxilia e nos impulsiona para frente. O desafio pode ser maior, mas ao mesmo tempo, podemos ganhar muita confiança, força e crença em virar jogos ou ter sucesso em situações de alta pressão como um jogo eliminatório".

No entanto, ele considera a possibilidade de repetir a performance dominadora da temporada passada e passar por uma temporada da Bundesliga invicta como "muito baixa". "Haverá jogos que perderemos; jogos em que não estaremos no nosso melhor. Não jogamos brilhantemente em todos os jogos da temporada passada também, e isso não deve ser exagerado. No entanto, somos incrivelmente ambiciosos. Temos uma equipe talentosa, grandes jogadores e mostraremos uma forte mentalidade", Rolfes acrescentou.

