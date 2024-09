- O Chefe de Polícia expressa pesar pelos erros cometidos após o ataque a Hanau.

Quase cinco anos após o incidente discriminatório em Hanau, Daniel Muth, atualmente à frente da força policial no sudeste da Hesse, reconheceu publicamente erros na gestão das famílias das vítimas e pediu desculpas aos seus familiares. Este pedido de desculpas segue os passos dados por Roman Poseck, o atual ministro do interior (CDU), em junho. Muth expressou à "Frankfurter Rundschau" (quarta-feira), "Estou a bordo deste pedido de desculpas".

Ele admitiu ainda que "nos equivocamos no nosso enfoque com as vítimas e suas famílias". Um ataque enviesado, classificado como "uma suposta emergência", deveria ter sido desencadeado na delegacia criminal do estado, onde a autoridade teria sido delegada a um líder policial experiente, junto com sua equipe, explicou Muth. Infelizmente, isso não foi implementado na época.

Em 19 de fevereiro de 2020, um alemão de 43 anos, movido pelo ódio, abriu fogo contra nove pessoas em Hanau. Após o ataque, ele tirou a própria vida, junto com a mãe. Uma comissão parlamentar de inquérito na Hesse interferiu, compilando 60 sugestões de melhorias em um relatório de 750 páginas - grande parte das quais está sob a alçada do ministério do interior.

O então ministro do interior, Peter Beuth (CDU), e o ex-chefe da polícia do sul da Hesse não reconheceram os erros da polícia durante a operação. O último, sediado em Offenbach, também é responsável por Hanau.

Muth acrescentou mais tarde que "apontamos os erros que ocorreram, como no relatório de mortes". Os familiares enlutados descreveram vividamente o impacto emocional, não sabendo se seus entes queridos estavam vivos ou mortos, e incerteza sobre seu paradeiro.

A Iniciativa 19 de Fevereiro, formada por familiares das vítimas, apoiadores e outros afetados pelo ataque, tem criticado constantemente a polícia por erros operacionais. Eles também criticaram a falta de responsabilidade política após o ataque e a ausência de consequências.

