Contests de governança regional ou votos políticos locais - O chefe de gestão, Schwarz, adverte sobre "entidades governamentais".

Os resultados recentes das eleições em Saxônia e Turíngia, segundo o presidente da Associação dos Empregadores de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Lars Schwarz, são um reflexo da relação entre os partidos políticos. "A constante troca de acusações entre os partidos estabelecidos não beneficia ninguém. Muito menos a nossa democracia e a nossa imagem no exterior", afirmou Schwarz em Schwerin. Como resultado, tanto os partidos no poder quanto os da oposição em Berlim, assim como muitas autoridades estaduais, compartilham da responsabilidade pelo aumento das facções extremistas e de esquerda.

Em Turíngia, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) emergiu como a força dominante pela primeira vez em uma eleição estadual no domingo. Em Saxônia, o partido de extrema-direita, assim classificado pelos serviços de inteligência de ambos os estados, conseguiu um segundo lugar muito próximo, perdendo para a União Democrata-Cristã (CDU) por uma margem estreita. O "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW), uma facção dissidente da Esquerda, obteve resultados consideráveis com dígitos duplos sem qualquer fundamento prévio. Ambos os estados federados devem enfrentar negociações de coalizão desafiadoras.

Schwarz defende competição genuína por melhores soluções

Schwarz interpretou os resultados das eleições como um chamado para acordar. "Peço a todos os partidos pró-governo: Não façam questões divisivas o ponto central da competição política. Pare de dizer aos outros o que eles devem ou não devem fazer. Chegou a hora de uma competição genuína pela produção de melhores soluções para o futuro do nosso país - dura na substância, mas justa no tom", insistiu o presidente da associação de empregadores.

A economia tem sofrido com a política falha e a comunicação pobre nos níveis federal e estadual por algum tempo agora. "Não podemos mais nos dar ao luxo do status quo", enfatizou Schwarz.

Resultados das eleições avaliados de forma diferente

A ministra-presidente de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e presidente do SPD, Manuela Schwesig, considerou os resultados das eleições em Saxônia e Turíngia, especialmente o forte apoio à AfD, "preocupantes". A liderança estadual dos Verdes compartilhou de sentimentos semelhantes.

O presidente estadual da CDU, Daniel Peters, ficou satisfeito com o desempenho do seu partido, mas espera que as negociações da coalizão em Erfurt e Dresden sejam altamente complexas. Ele se absteve de comentar as discussões futuras: "Meus colegas da CDU em Saxônia e Turíngia não precisam do meu conselho", disse ele.

O presidente estadual da AfD, Leif-Erik Holm, descreveu os resultados em Saxônia e Turíngia como um evento político sísmico. O desejo dos cidadãos por uma política diferente não pode mais ser ignorado. Eles não votaram na AfD por protesto, mas por convicção.

Os resultados das eleições em Saxônia e Turíngia foram duramente criticados por algumas figuras políticas, que os veem como um reflexo da política divisiva. Schwarz, porém, vê os resultados como um chamado para competição genuína e melhores soluções.

