- O Chefe de Estado envia parabéns a Peter Maffay

O Presidente Alemão Frank-Walter Steinmeier reconheceu Peter Maffay, um artista do rock renomado, como um "ícone musical" e um "homem digno". Maffay manteve-se fiel às suas crenças e nunca vacilou na sua confiança na bondade humana, na crença na transformação do mundo, no amor e no respeito pelos outros. O chefe de estado expressou esses sentimentos em celebração ao 75º aniversário do músico (31 de agosto).

Steinmeier desejou feliz aniversário a Maffay, que chegou ao topo das paradas com sucessos como "Du", "Und es war Sommer" ou "Jetzt". Ele também reconheceu a atuação social e política de Maffay. Nascido na Romênia, mas criado na Alta Baviera, onde reside atualmente, Maffay ajudou crianças desfavorecidas e traumatizadas através da Fundação Peter Maffay e ao servir como patrono da Fundação Tabaluga para Crianças. Muitos dessas crianças agora têm um futuro promissor graças a essas iniciativas, como Steinmeier destacou. Maffay recebeu a Placa Martin Buber em 2011. "Lembro-me vividamente da ocasião em que tive o prazer de proferir o discurso em sua homenagem."

Pelo seu posicionamento contra o antissemitismo, xenofobia e racismo, Maffay recebeu a Medalha Buber-Rosenzweig em 2018. Ao apoiar a Fundação Amadeu Antonio, ele ajuda a garantir que nunca esqueçamos as consequências destrutivas do racismo e dos complexos de superioridade - e a tragédia que pode ocorrer quando os padrões morais são sistematicamente corrompidos.

Além disso, O Presidente Alemão comentou sobre o atual clima de ódio e sabotagem mental presente em várias áreas. Qualquer um que procure um país livre e vivível deve enfrentar o antissemitismo e a xenofobia em todas as suas formas, afirmou. "Você ficou firme e continua a defender a visão de um mundo melhor, promovendo a compreensão entre as nações e fomentando a tolerância através da reconciliação."

O compromisso de Maffay em combater o ódio e a intolerância vai além da música, já que ele também apoia organizações que lutam contra o antissemitismo e o racismo. Ele entende que isso é um passo crucial para criar um mundo onde todos respeitam os outros, independentemente da sua origem.

Em sua atuação, Maffay demonstra que ser um ícone musical envolve mais do que apenas criar música popular; também inclui defender o que é certo e encorajar os outros a abraçar a diversidade e a inclusão.

