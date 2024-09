- O chefe da CDU defende a política de uma abordagem aberta em resposta às críticas feitas pela BSW.

O líder da CDU de Brandemburgo, Jan Redmann, está aberto à ideia de colaborar com a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (APJS) após as eleições estaduais. Ele não acha justo descartar imediatamente um novo partido, como a APJS, que ainda é envolta em mistério em muitos aspectos, e colocá-lo na mesma categoria de partidos mencionados em relatórios de inteligência interna, como a Esquerda ou a AfD, disse Redmann à RBB's Radio Eins. A CDU excluiu a formação de alianças com a AfD e a Esquerda.

"Dado o cenário aqui em Brandemburgo, nosso candidato principal já esteve no SPD e agora serve como juiz do trabalho", destacou Redmann. O grupo parlamentar estadual da APJS na Turíngia inclui ex-verdes e democratas cristãos.

Redmann discordou da condição da APJS de que a cooperação só seria possível se as entregas de armas à Ucrânia fossem interrompidas. "Não estamos dispostos a fazer isso, nem a CDU na Alemanha", disse ele.

Para Redmann, a chave é entender a posição da APJS em relação à militares da Alemanha. Ele acha preocupante que eles tenham incluído em seu manifesto eleitoral sua oposição à expansão de bases militares em Brandemburgo. O manifesto da APJS diz: "... seu equipamento adequado, não sua expansão e armamento, deveria ser o objetivo da política de defesa".

Redmann defendeu a posição da CDU de rejeitar pedidos de asilo na fronteira alemã. "A rejeição de pedidos de asilo na fronteira está atualmente proibida devido à regulamentação do Dublin III, que não está sendo seguida por outros países europeus", disse ele.

O governo de trânsito e a União estão atualmente em negociações sobre a política migratória. O líder da CDU, Friedrich Merz, insiste na condição de rejeitar migrantes diretamente na fronteira alemã.

Um novo parlamento estadual será eleito em Brandemburgo em 22 de setembro. De acordo com as últimas pesquisas, a CDU está com 19%, atrás da AfD com 24%, do SPD com 20% e da APJS com 17%.

Na Saxônia, a CDU foi a força mais forte, e na Turíngia, foi a segunda maior atrás da AfD. Redmann está esperançoso: "A eleição na Turíngia mostrou que a vantagem do incumbente não é o fator decisivo - se fosse esse o caso, Bodo Ramelow ainda estaria em primeiro lugar na Turíngia".

Apesar da CDU estar atrás da AfD nas pesquisas de Brandemburgo, Redmann mantém uma abordagem cautelosa em relação à APJS, vendo-a de forma diferente de partidos como a Esquerda ou a AfD. Ele acha preocupante a posição da APJS sobre a expansão militar, mas está esperançoso de que um novo parlamento estadual levará a mudanças no cenário político, como demonstrado na Turíngia.

