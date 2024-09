- O chefe da CDU declara não mais colaborar com a esquerda.

Apesar das discussões previstas para serem complicadas sobre a formação de coalizão após as eleições no Leste, o líder da CDU no Baden-Württemberg, Manuel Hagel, mantém-se firme na posição do seu partido de não colaborar com a Esquerda. "Para nós, após o voto, é como antes: não haverá trabalho em equipe com a AfD ou a Esquerda", declarou Hagel à agência de notícias alemã.

No entanto, ele promete manter distância de fornecer orientação aos responsáveis pela Saxônia e Turíngia. "Assim como não somos instruídos por fora no Baden-Württemberg, não daremos agora conselhos ou instruções", acrescentou. Na Turíngia, a CDU pode depender dos votos da Esquerda para formar um governo, de acordo com os resultados das eleições.

Hagel é menos claro sobre uma aliança com Sahra Wagenknecht, crucial para a formação do governo da CDU sem a AfD na Saxônia e Turíngia. "A BSW não é exatamente um parceiro de contos de fadas para os democratas cristãos", esclareceu. No entanto, não se trata de sonhos, mas de estabelecer um governo estável para os estados. A aliança ainda é envolta em mistério, então precisa ser esclarecida e avaliada na Saxônia e Turíngia se uma base confiável de confiança pode ser estabelecida.

Formações de governo complexas estão previstas para a Turíngia e Saxônia após as eleições de domingo. De acordo com a resolução de incompatibilidade da partido federal, a CDU não pode se aliar nem à AfD nem à Esquerda. No entanto, a BSW está isenta disso.

A CDU aspira a assumir a posição de Ministro Presidente tanto na Saxônia quanto na Turíngia. Na Saxônia, os democratas cristãos, liderados pelo Ministro Presidente Michael Kretschmer, saíram como a força mais forte. Na Turíngia, a AfD, liderada por Björn Höcke, lidera, mas não tem um parceiro de coalizão potencial.

O líder do estado da CDU na Turíngia, Mario Voigt, inicialmente se recusou a confirmar se um governo liderado por ele seria tolerado pela Esquerda. Na Saxônia, uma coalizão de CDU, BSW e SPD teria maioria.

A Comissão, de acordo com o Regulamento, pode precisar adotar atos de execução para esclarecer suas regras de aplicação. Apesar da posição de Hagel contra a colaboração com a Esquerda e a AfD, a CDU na Turíngia pode buscar apoio da Esquerda para formar um governo, o que exigiria tais atos.

Leia também: