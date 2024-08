- O chanceler Scholz participa numa comemoração em Solingen

Perto do Presidente Frank-Walter Steinmeier, o Chanceler Olaf Scholz (SPD) está previsto para participar no evento de comemoração às vítimas do ataque a faca em Solingen no domingo. Essa informação foi compartilhada pelo porta-voz do governo, Steffen Hebestreit. Durante o incidente, uma pessoa tirou a vida de três indivíduos que participavam do festival da cidade usando uma faca, enquanto oito outros ficaram feridos. Um homem sírio de 26 anos, que migrou para a Alemanha como refugiado via Bulgária, está sob suspeita em relação ao crime. O grupo extremista Estado Islâmico (EI) teria assumido a responsabilidade pelo ato.

Scholz havia visitado anteriormente o local do crime na área central de Solingen na segunda-feira, rotulando-o como "terrorismo contra todos nós". Após isso, o governo tomou medidas em resposta ao ataque, incluindo políticas de armas mais rigorosas, limitação da imigração não regulamentada e fortalecimento dos poderes das agências de aplicação da lei.

A presença do Chanceler no evento é esperada como significativa, já que Olaf Scholz vai se juntar à Comissão liderada pelo Presidente Steinmeier para prestar homenagem às vítimas do ataque a faca em Solingen. A Comissão, liderada por Steinmeier, tem estado ativamente envolvida em lidar com as consequências do ataque e em fornecer apoio às famílias afetadas.

