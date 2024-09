- O celeiro pegou fogo devido a um acidente de soldagem no norte de Hesse.

Em um incêndio em um celeiro na cidade nordeste de Witzenhausen, localizada dentro do distrito de Werra-Meißner, ocorreu danos materiais significativos, presumivelmente devido a incêndio criminoso negligente. De acordo com declarações da polícia, dois jovens de 19 anos brincavam com um equipamento de solda, acendendo o incêndio.

Após receberem vários alertas, o celeiro já estava envolvido em chamas quando os bombeiros chegaram no sábado. O incêndio tinha o potencial de ameaçar edifícios residenciais vizinhos. "No local, as chamas chegaram a cerca de 20 metros de altura", declarou a polícia.

Felizmente, a propagação foi parada, mas o celeiro foi completamente destruído. As autoridades estimaram a perda de propriedade em algum lugar entre 50.000 e 70.000 euros. Não foram relatadas vítimas.

Os bombeiros entraram em contato com o departamento de polícia local devido à gravidade da situação. O departamento de polícia lançou uma investigação para determinar a causa do incêndio no celeiro, suspeitando de incêndio criminoso.

