CEO da Thyssenkrupp, Miguel López, planeja trocar vários membros do conselho de administração da divisão de aço, segundo relatório do "Handelsblatt." Três dos cinco membros do conselho foram aparentemente apresentados com propostas de acordos de rescisão. Entre eles está Bernhard Osburg, CEO da divisão de aço. As alterações são devido à insatisfação de López com as estratégias de reestruturação do negócio de aço, de acordo com fontes internas.

A empresa se recusou a comentar o relatório. Um porta-voz da empresa afirmou: "Não comentamos geralmente rumores de pessoal", em resposta a um pedido de declaração da dpa.

Reunião do Conselho de Supervisão da Aço Thyssenkrupp

O conselho de supervisão da Thyssenkrupp Steel Europe se reunirá na quinta-feira em Duisburg às 3h. O presidente do conselho, Sigmar Gabriel, e Detlef Wetzel, vice-presidente do comitê, agendaram uma conferência de imprensa para as 5h.

A Thyssenkrupp emprega 27.000 pessoas na divisão de aço, com cerca de 13.000 trabalhando em Duisburg. A empresa também emprega cerca de 70.000 pessoas em outros setores corporativos.

A divisão, afetada pela recessão econômica e importações mais baratas, está prevista para reestruturação. Os planos de desmembramento incluem uma redução na capacidade de produção de aço em Duisburg, resultando em perdas de empregos. A disputa gira em torno do apoio financeiro fornecido pela empresa-mãe durante o desmembramento. Os planos de reestruturação do conselho de aço atual não são considerados suficientes pela empresa-mãe.

Apenas na quarta-feira, os representantes dos acionistas no conselho de supervisão da AG expressaram apoio à abordagem de reestruturação de López. Eles instaram o lado dos funcionários a evitar desestabilizar os funcionários sugerindo demissões individuais em grande escala. Nos últimos meses, conselhos de trabalhadores e IG Metall protestaram contra demissões em massa em vários eventos.

Durante a reunião do conselho de supervisão da Aço Thyssenkrupp na quinta-feira, poderá ser discutido o assunto de substituir certos membros do conselho de administração da divisão metálica, dado o relatório do Handelsblatt sugerindo várias trocas. O relatório também mencionou a possibilidade de outros membros do conselho, incluindo aqueles da divisão metálica, receberem propostas de acordos de rescisão.

