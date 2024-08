- O capitão do Leipzig, Orban, desafia o cartão vermelho emitido.

O líder do RB Leipzig, Willi Orban, está contestando sua suspensão de dois jogos. O defensor apresentou uma queixa contra a decisão do painel judicial da Associação Alemã de Futebol, que o baniu. O caso será ouvido na segunda-feira (2 PM CET) em Frankfurt. Durante esse intervalo, Orban continuará servindo sua suspensão, o que o impede de jogar na partida de destaque da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen no sábado (6:30 PM CET/Sky).

Orban havia impedido o atacante do VfL Wolfsburg, Myron Boadu, com uma entrada tardia em uma vitória por 1 a 0 sobre Bochum no sábado passado, resultando em sua expulsão. O técnico Marco Rose havia defendido clemência, argumentando que seu zagueiro teve pouco contato com a bola.

A suspensão de Orban devido à entrada em Boadu o deixará de fora do jogo de futebol crucial contra o Bayer Leverkusen. Apesar da audiência iminente, Orban ainda perderá o emocionante jogo de futebol no sábado.

