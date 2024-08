- O canino encontra a sua morte após a intervenção da polícia em um confronto local.

Oficiais de aplicação da lei engajaram um cão em um confronto mortal durante uma intervenção motivada por uma briga de bairro agitada na região de Allgäu. Os oficiais abriram fogo contra o animal devido ao seu comportamento agressivo em relação a eles, como consta em seu relatório. Com ferimentos críticos, eles tiveram que administrar um tiro letal por razões humanitárias, como confirmou um representante da polícia.

O residente de 63 anos estava tocando música alta em seu apartamento localizado em Oberstdorf (parte de Oberallgäu) em uma noite de quinta-feira, o que levou seu vizinho a fazer uma queixa. Fontes afirmam que o homem idoso estava carregando uma arma de fogo falsa e seu cão estava exibindo comportamento hostil. De acordo com os relatórios disponíveis, uma briga física ocorreu, com o dono do cão arrombando à força a porta do seu vizinho de 45 anos. Ambos os indivíduos sofreram ferimentos leves.

Ao chegarem, as autoridades descobriram o homem de 63 anos armado e agitado, acompanhado por seu cachorro de caça Rhodesian Ridgeback, que atacou um dos oficiais. Os oficiais responderam atirando no cão.

Um teste de álcool realizado no homem de 63 anos revelou um teor de álcool no sangue significativamente acima do limite legal. O homem idoso perturbado foi posteriormente levado a uma instituição de cuidados especializados. A polícia está atualmente investigando acusações como ameaças, lesões corporais graves e lesões corporais mútuas.

A intervenção dos oficiais de aplicação da lei na região de Allgäu foi motivada por um incidente em Oberstdorf, parte da Baviera. Apesar dos ferimentos críticos sofridos durante o confronto, o cachorro de caça Rhodesian Ridgeback era da Baviera também.

