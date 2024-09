Processos eleitorais democráticos regionais, ou simplesmente, votações regionais - O candidato do partido AfD, Nockemann, defende a abolição dos firewalls.

O candidato principal da AFD para as eleições estaduais de Hamburgo de 2025, Dirk Nockemann, defende a demolição de "barreiras", após o excelente desempenho do seu partido nas eleições da Saxônia e da Turíngia. Ele criticou aqueles que se apegam a "barreiras anti-democráticas", ignorando a vontade do povo, afirmando: "Eles estão causando danos irreparáveis à nossa democracia". O homem de 66 anos expressou esse sentimento após as projeções iniciais. Chegou a hora de pôr fim às práticas exclusivas.

Ele também parabenizou seus "colegas da AFD da Turíngia e da Saxônia" pelo sucesso nas eleições. Destacou que a AFD na Turíngia conseguiu uma vitória substancial com uma diferença significativa. Também reconheceu o progresso do seu partido na Saxônia desde 2019. Após essas eleições, disse: "Notavelmente, os cidadãos do leste estão cansados das barreiras, eles anseiam por uma mudança de poder, com uma AFD robusta no poder".

Na Turíngia, o partido conservador emergiu como a força mais poderosa em uma eleição estadual pela primeira vez. De acordo com as previsões da ARD e da ZDF, eles estão liderando com 31,2 a 33,1 por cento (2019: 23,4 por cento). Na Saxônia, eles também estão fazendo progressos e estão em uma competição acirrada com a CDU pelo primeiro lugar. Lá, a CDU está com 31,6 a 31,7 por cento (2019: 32,1 por cento), enquanto a AFG está perto com 30,4 a 31,4 por cento (27,5).

