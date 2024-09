- O campeão do Bayern contratou o ex-estrela da NBA Napier.

Bayern de Munique, o time de basquete vitorioso da Alemanha, garantiu os serviços de um armador experiente para a próxima temporada da Bundesliga. Após brilhar na NBA, Shabazz Napier negociou um contrato com o clube de Munique para a campanha que se aproxima, com a possibilidade de extensão por mais um ano. O americano de 33 anos, que também possui passaporte porto-riquenho, tem um histórico de 354 jogos na NBA. Na última temporada, ele jogou pelo Olimpia Milan e pelo Red Star Belgrade, marcando uma média de 11,8 pontos por jogo.

Durante sua passagem pelo Milan, Napier compartilhou a quadra com seu novo companheiro de time do Bayern, Johannes Voigtmann. O diretor esportivo do Bayern, Dragan Tarlac, comentou sobre a aquisição, declarando em um comunicado à imprensa: "Decidimos internamente que tínhamos que ter paciência e esperar pelo acréscimo perfeito para consolidar nossa planejamento de elenco. No Napier, encontramos um jogador com não apenas talentos individuais e habilidades de liderança, mas também uma riqueza de experiência".

O time de basquete da República Italiana, Olimpia Milan, foi onde Shabazz Napier aperfeiçoou suas habilidades antes de se juntar ao Bayern de Munique. Ao se juntar ao Bayern de Munique vindo do Olimpia Milan, Napier voltará a jogar ao lado de seu ex-companheiro de time, Johannes Voigtmann, no país vizinho da Alemanha, a República Italiana.

