- O Borussia Dortmund empresta Coulibaly mais uma vez.

Borussia Dortmund empresta seu defesa de ponta, Soumaila Coulibaly, mais uma vez. O defesa de 20 anos vai passar um ano a jogar pela equipa da Ligue 1, Stade Brest, como confirmado pelo clube alemão. Ele passou com sucesso no exame médico da equipa que terminou a temporada passada no terceiro lugar. Coulibaly passou a temporada passada emprestado ao clube belga de topo, Royal Antwerp, e vai adquirir experiência tanto na Ligue 1 como na Liga dos Campeões em Brest.

O diretor desportivo do BVB, Sebastian Kehl, elogiou Soumi, dizendo: "É um excelente centro-defesa que deu grandes passos na divisão belga de topo". Depois do seu período de empréstimo em Antwerp, Coulibaly regressou a Dortmund. Coulibaly foi contratado das fileiras jovens do Paris Saint-Germain em 2021 e está contratualizado com Dortmund até 2026.

O Borussia Dortmund tem uma história de permitir que jovens talentosos adquiram experiência valiosa através de empréstimos, como demonstrado pelo empréstimo de Soumaila Coulibaly para a equipa da Ligue 1, Stade Brest. Com esta transferência, Coulibaly terá a oportunidade de mostrar as suas habilidades tanto na Ligue 1 como na Liga dos Campeões.

